Viele Bürger wünschen sich in Pirmasens mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsamt. Die Verantwortlichen verweisen auf gemeinsame Streifen der Sicherheitskräfte. Allerdings weiß niemand wirklich, wie oft die Patrouillen stattfinden.

Die meisten Beanstandungen, die das Kreisbauamt beim Geiselberger Bürgerhaus hatte, rührten von veralteten Plänen, die das Amt zur Begutachtung nutzte.

Mehr als 40 Beschicker werden zum ersten deutsch-französischen Biosphären-Bauernmarkt des Jahres in der Pfalz erwartet, der am Sonntag in Trulben stattfindet.

Die Kirche in Nünschweiler ist renoviert und um einen Anbau erweitert worden. Am Sonntag wird der erste Gottesdienst nach dem Umbau gefeiert.

Die Probleme auf der Rathausbaustelle in Thaleischweiler-Fröschen reißen nicht ab. Jetzt wurde dem unzuverlässige Abrissunternehmen gekündigt.

Ein Algennetz könnte ungeübte Schwimmer im Schöntalweiher bei Ludwigswinkel gefährden. Deshalb hat die Kreisverwaltung jetzt ein Badeverbot ausgesprochen, bis die Algen entfernt sind.

Der Bleicherbach in Zweibrücken ist vergleichsweise gering mit Schadstoffen belastet. Schüler des Helmholtz-Gymnasiums haben dies ermittelt. Aber einige Messwerte sind deutlich erhöht.

Der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) trifft weitere Vorbereitungen für die geplante Erweiterung des Fashion Outlets und die Ansiedlung eines großen Logistikers.

Ein zugeparkter Exe, Einsatzfahrzeuge, die im Notfall nur schwer hätten ans Awo-Altenheim fahren können und lange Schlangen an den Essens- und Getränkeständen im Rosengarten: Diese Schattenseiten gaben nach dem Fest der 1000 Lichter in Zweibrücken Anlass zur Kritik.

Das große Five-Guys-Restaurant im Outlet ist eröffnet. Es ist die einzige Filiale in der Region, für Five-Guys-Deutschland-Chef Jörg Gilcher ist das Outlet ein idealer Standort.