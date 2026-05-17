Was verdienen Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordneter? Zu den stattlichen Summen kommen teilweise noch diverse Nebeneinkünfte.

Was die hauptamtlichen politischen Spitzenkräfte verdienen, ist in Rheinland-Pfalz gesetzlich geregelt. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) ist beispielsweise in die Besoldungsgruppe B6 eingeordnet. Das entspricht einem monatlichen Grundgehalt von 11.250,90 Euro. Hinzu kommt nicht nur eine Dienstaufwandsentschädigung, sondern auch das ein oder andere Pöstchen, das dem Stadtoberhaupt Geld beschert. Dabei ist es nicht außergewöhnlich, dass ein Großteil dieser Funktionen an das Amt des Oberbürgermeisters gekoppelt ist. Einmal im Jahr wird der Stadtrat daher über die Nebentätigkeiten und die dafür eventuell anfallenden Aufwandsentschädigungen der Stadtspitze informiert.

Bei der Sitzung am Montag wurde so etwa bekannt, dass OB Zwick als Mitglied im Beirat des Energieversorgers Thüga im vergangenen Jahr 1500 Euro bekommen hat. Das Geld darf er genauso behalten wie die 120 Euro Sitzungsgeld, die es für seine Vorstandstätigkeit im kommunalen Arbeitgeberverband gibt. Weitere Zahlungen gibt es vom Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz. Dort ist Zwick Verbandsvorsteher und erhält 255 Euro im Monat. Hinzu kamen im vergangenen Jahr 100 Euro, weil er Ersatzmitglied im Verwaltungsrat der Pfälzischen Pensionsanstalt ist. Monatlich 500 Euro gibt es für die Funktion als stellvertretender Verbandsvorsteher beim kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe. Im vergangenen Jahr erhielt Zwick zudem noch eine Zahlung von 4533 Euro für seine Mitgliedschaft im Beirat der Landesbank Baden-Württemberg.

Insgesamt erhält Zwick zu seinen Bezügen von 11.250 Euro noch eine nicht näher bekannte Dienstaufwandsentschädigung sowie monatlich 755 Euro für seine Ehrenämter. On top gibt es für ihn noch Einmalzahlungen, die sich 2025 auf über 6000 Euro beliefen. Als Verwaltungsratsvorsitzender des Städtischen Krankenhauses fließen pro Sitzung 150 Euro, die Zwick allerdings an die Stadtkasse abführen muss.

Bürgermeister Michael Maas Foto: Seebald

Bürgermeister Michael Maas (CDU) ist der Besoldungsgruppe B4 zugeordnet: 10.041,14 Euro gibt es dafür jeden Monat. Er hat ebenfalls das ein oder andere besoldete Nebenamt, muss die Einnahmen jedoch alle an die Stadtkasse abführen, beispielsweise 600 Euro, die er jährlich als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Holding erhält.

Beigeordneter Denis Clauer Foto: Seebald

Das Gehalt des Beigeordneten Denis Clauer (CDU) orientiert sich an der Besoldungsgruppe B2: 8981,04 Euro. Er hat damit das geringste Gehalt der Stadtspitze, durfte sich aber im vergangenen Jahr über 6672 Euro freuen, die er als Geschäftsführer der Rheinberger-Besitzgesellschaft bekommen hat sowie über eine Ehrenamtspauschale von 840 Euro für seine Mitgliedschaft im Vorstand der Jakob-Hildenbrand-Stiftung. Als Mitglied im Kulturausschuss des Bezirkstags gibt es für Clauer pro Sitzung 50 Euro, die er behalten darf. Das Sitzungsgeld als Vorsitzender des Bauhilfe-Aufsichtrates (76,99 Euro) muss er hingen an die Stadtkasse abführen.