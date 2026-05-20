Am Turm in Heltersberg entstehen Nistplätze für Mehlschwalben. Ein Fest soll das Projekt erklären – und den Grund, warum der Turm zweifarbig ist.

Perfektes Timing würde man wohl beim Film sagen. Als die Mitglieder der Schwalbeninitiative Heltersberg einen Einblick in ihr Projekt geben, fliegen die gewünschten Hauptdarsteller interessiert vorbei: Zwölf Nisthilfen haben die Schwalbenfreunde in luftiger Höhe installiert. Der frühere Stromverteilerturm in Heltersberg soll zum Schwalbenturm werden. Für Samstag, 23. Mai, laden die Schwalbenfreunde zum Willkommensfest an den Turm ein.

Die ersten Schwalben am Turm waren bereits zu Wochenbeginn zu sehen. Die flogen neugierig um die an drei Seiten des Turmes angebrachten Nisthilfen, in denen sie Nachwuchs großziehen sollen. „Die Schwalben wissen das genau, dass jetzt passendes Wetter für die Brut kommt“, sagen Gerd und Michael Hensel sowie Kai Sprau und meinen die steigenden Temperaturen nach den Eisheiligen. Die drei Männer haben das Projekt Schwalbenturm ehrenamtlich maßgeblich umgesetzt. „Die Schwalbe gehört zum Dorf“, unterstreicht Michael Hensel.

Natürliche Abwehr gegen Mücken und Blattläuse

Was in den vergangenen Wochen an dem Turm im Kreuzungsbereich der Johanniskreuzer Straße/Scheideller Weg passiert ist, das wollen die Schwalbenfreunde am Samstag bei einem kleinen Willkommensfest am Turm erläutern. Das Willkommen gilt nicht nur für die Schwalben, sondern auch für interessierte Gäste, die erfahren sollen, warum es wichtig ist, dass die Schwalben im Dorf weiterhin ein Zuhause finden. „Und wie einfach es sein kann, ihnen eine Möglichkeit zum Nisten zu bieten“, führt Gerd Hensel aus. Er selbst hat an seinem Haus im nahen Schmalenberg Platz für die Schwalben geschaffen. Erfolgreich, wie er sagt: „Im April waren die ersten Schwalben zurück und haben ihre Nester wieder bezogen“, freut er sich.

Die Idee, den Turm zum Schwalbenturm umzubauen, hatte Kai Sprau, der seit Jahren für verschiedenste Vogelarten – aber auch für viele andere Tiere – Lebensräume schafft und dabei immer wieder deutlich macht, dass eine intakte Natur sich selbst zu helfen weiß. Zum Beispiel mit dem Einsatz von Meisen gegen den gefürchteten Eichenprozessionsspinner. Schwalben hingegen tragen unter anderem dazu bei, dass es keine Mücken- und Blattlausplage gibt.

Schwalben mögen kein Gelb

„Die Idee ist gut“, sagt Heltersbergs Ortsbürgermeister Ralf Mohrhardt. Der frühere Trafoturm der Pfalzwerke gehört mittlerweile der Ortsgemeinde. Genutzt wird das Ensemble – neben dem Turm steht die Kelteranlage – vom Obst- und Gartenbauverein Heltersberg, der in vielen Bereichen wieder sehr aktiv ist. „Der Turm ist prädestiniert für das Projekt“, sind sich die Schwalbenfreunde einig. Mehlschwalben sollen hier die Chance bekommen, wieder eine für sie geeignete Brutstätte zu bekommen. Katzen haben in luftiger Höhe keine Chance.

Um den Turm schwalbengerecht gestalten zu können, stellte Karl Sprau das notwendige Gerüst auf und sorgte für die notwendigen Arbeitssicherungsmaßnahmen. Dann wurde der Turm neu gestrichen. Zweifarbig. Dabei spielte die Erfahrung, die Gerd Hensel mit der Schwalbennisthilfe am eigenen Haus gemacht hatte, eine entscheidende Rolle: „Ich habe ja gelernt, dass Schwalben keine gelben Häuser anfliegen“, erinnert er sich an seine ersten, wenig erfolgreichen Versuche, um die Schwalbe wieder ins Dorf zu bekommen. Alfred Klein vom Nabu Weilerbach habe ihm das erklärt.

Sein gelbes Zuhause hat Hensel im Brutbereich der Schwalben mit weißen Brettern versehen. In Heltersberg wurde in dem Bereich, den die Schwalben frei anfliegen können, gleich weiße Farbe verwendet. Bretter wurden dennoch angeschraubt, allerdings nur, um zu verhindern, dass Schwalbendreck nach unten fällt. Alfred Klein und sein Kollege vom Nabu Weilerbach, Peter Schmitt, sowie Uwe Lingenfelder aus Heltersberg waren Experten, mit denen die Schwalbenfreunde im Gespräch waren, bevor und während sie ihr Projekt umsetzten.

„Ein solches Netzwerk, in dem es viel Erfahrung in vielen Bereichen gibt, ist wichtig“, sind sich die Schwalbenfreunde einig, die selbst einiges an Expertise in Sachen Naturschutz, Streuobstwiesengestaltung, Naturlehrpfadgestaltung und vielen weiteren Naturschutzprojekten mitbringen. Um den Schwalben Lebensraum im Dorf anbieten zu können, bedarf es auch des passenden Nahrungsangebots.

Aufgehübschter Turm: „Gewinn für die Gemeinde“

Finanziell unterstützt wurde ihr Projekt von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Die Wochen vom 16. bis 31. Mai sind in Deutschland dem Ehrenamt gewidmet. Während dieser Zeit findet auch das Schwalben-Willkommensfest am Samstag am neuen Schwalbenturm statt (10 bis 13 Uhr). Nach den ersten neugierigen Anflügen sind die Schwalbenfreunde optimistisch, dass sich bis Samstag bereits etwas tun kann.

Nicht nur die Schwalben sind Gewinner dieses Projektes. Durch die Arbeiten wurde der heruntergekommene Turm wieder aufgehübscht. „Das ist natürlich ein Gewinn für die Gemeinde“, sagt Mohrhardt, der selbst den Schwalben privat auch Nistmöglichkeiten bietet. Ganz abgeschlossen ist das Projekt nicht. Die Schwalbenfreunde planen noch, das Logo des Obst- und Gartenbauvereines am Turm anzubringen. Verläuft das Schwalbenprojekt positiv, können sie sich vorstellen, auch für Mauersegler Nistmöglichkeiten zu schaffen.