Eine deutliche Aufwertung für das gesamte Viertel: Das stellt der neugestaltete Spielplatz in der Anton-Bruckner-Straße dar. Warum „ausgelutschte“ Geräte ausgetauscht wurden, wurde bei der Eröffnung erzählt.

Nicht wiederzuerkennen ist nach der Neugestaltung das Spielplatz-Areal in der Anton-Bruckner-Straße in direkter Nachbarschaft zur Bauhilfe-Wohnanlage. Entsprechend gut war die Stimmung bei der offiziellen Einweihung am Dienstag und dem damit verbundenen Fest für die Mieter.

„Es ist nicht nur ein Spielplatz, sondern auch Begegnungsstätte und Lebensraum geworden“, charakterisierte Bauhilfe-Geschäftsführer Ralph Stegner das Projekt. Da der Spielplatz in seiner alten Form in die Jahre gekommen war und die „ausgelutschten“ Spielgeräte nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprochen hätten, habe man gemeinsam mit Sozialmanagement und den Mietern 2019 Pläne für die Umgestaltung entwickelt.

Stegner freute sich insbesondere über die rege Beteiligung der Hausgemeinschaft, die sich per Abstimmung für drei Spielgeräte entscheiden konnte. Ein langjähriger Mieter hatte sich zudem bereit erklärt, ehrenamtlich alle 16 Fundamentblöcke auszugraben und abzufahren, wodurch die zusätzliche Realisierung einer Hangrutsche ermöglicht wurde. 30.000 Euro investierte die Bauhilfe in die naturnahe Umgestaltung des mehr als 800 Quadratmeter großen Geländes, setzte einige vorhandene Geräte um, schaffte neue an und legte viele Flächen mit Holzhackschnitzeln an.

„Die bieten gegenüber Sand viele Vorteile“, wusste Richard Wex, Spielplatzbeauftragter der Bauhilfe. So versickere bei Regen das Wasser sofort, und Tiere erleichterten sich auf diesem Untergrund weniger gerne.

Nicht nur die Kinder ließen ihrer Freude über den von April bis August neugestalteten Spielplatz freien Lauf, auch Oberbürgermeister Markus Zwick lobte das Projekt, das wieder einmal gezeigt habe, dass die Bauhilfe nicht nur Wohnungen vermiete, sondern sich auch in besonderer Weise um das Wohl der Menschen kümmere. Wie in einer Familie habe man sich an einen Tisch gesetzt und gemeinsam beraten.