Geklappt hat’s nicht: Beim Versuch, ins Naturfreundehaus in der Horbach einzudringen, sind unbekannte Täter am Wochenende gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, sind die Spuren des Einbruchsversuch am Sonntagmorgen entdeckt worden. Am Freitagabend war noch nichts zu sehen. Irgendwann dazwischen haben die Täter beim Versuch, die Tür aufzuhebeln, Schaden von 500 Euro angerichtet. Die Polizei hofft auf Hinweise unter Telefon 06331 5200. E-Mail: kipirmasens@polizei.rlp. rhp