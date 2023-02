Im Rahmen seines Hüttenaufbauprogramms fördert der Bezirksverband Pfalz das Naturfreundehaus in Niedersimten mit 4800 Euro. Das Geld bekommt die Ortsgruppe Niedersimten für Brandschutzmaßnahmen in dem Gebäude. Ergänzend zu den umfangreichen Sanierungsarbeiten – Kompletterneuerung der Küche und Austausch der Brandmeldeanlage – im vergangenen Jahr, die der Bezirksverband Pfalz mit 33.000 Euro unterstützt hat, müssen nun zwei Flure im Keller des Treppenhauses durch den Einbau zweier Brandschutztüren abgeschottet werden. Der Bezirksverband Pfalz stellt seit 2018 jährlich 100.000 Euro zur Verfügung, um bautechnische, hygienische und Brandschutzmängel an Hütten und Häusern im Biosphärenreservat Pfälzerwald und dem restlichen Teil der Pfalz zu beheben, da die Vereine die Sanierungen oft nicht allein aus eigenen Mitteln stemmen könnten.