Jetzt geht es doch noch weiter. Familie Wagner öffnet das Naturfreundehaus in der Horbach am 7. August wieder. Wegen der Corona-Krise hatte die Familie zunächst aufgehört. Die Naturfreunde seien nun den Pächtern entgegen gekommen.

Seit 20. Juli blieb die Küche kalt in der Horbach. Die Pächterin Desireé Wagner zog nach massiven Einnahmeausfällen in dem Lokal die Notbremse. Die Besucher seien nicht mehr so zahlreich wie früher gekommen und dann habe es noch Streit mit uneinsichtigen Gästen wegen der Corona-Regeln gegeben, schilderte Desireé Wagner damals die Gründe. Dazu sei gekommen, dass der Verein den Pächtern nicht so entgegen kommen konnte, wie es nach Meinung Wagners nötig gewesen wäre.

Das hat sich am Montag geändert. Ein erneutes Gespräch mit Wolfgang Herl, Vorsitzender der Pirmasenser Naturfreunde, habe die Wende gebracht, erzählt Erik Wagner, der Vater der Pächterin. Jetzt könne die Familie wieder Schnitzel, Leberknödel und neuerdings auch Steakvariationen anbieten. „Es war ein sehr konstruktives Gespräch“, meinte Erik Wagner und Herl bestätigte, dass es zu einer Einigung gekommen sei. „Ich drück’ den Drei die Daumen“, so Herl, der betonte, dass der Verein und er selbst den Pächtern immer geholfen habe, wo es möglich war. Als Beispiel nannte Herl die Sonnwendfeier, die eigentlich ausfallen sollte, aber auf sein Drängen hin in der Horbach veranstaltet worden sei. „Das sind ja Einnahmen für die Pächter“, sagt Herl.

„Den Frauen hat nach einer Woche Schließung das Herz geblutet“

Die Einigung mit den Naturfreunden sei nicht der einzige Grund für die Wiedereröffnung, betont Erik Wagner. „Den Frauen hat nach einer Woche Schließung das Herz geblutet. Die wollten unbedingt weitermachen. Wir sind ja nicht gekommen, um gleich wieder zu gehen“, so Wagner weiter. Zudem habe die Familie viel Energie und Geld in das Haus gesteckt. Im Oktober vergangenen Jahres hatte Familie Wagner das Haus übernommen. Die vorige Pächterin hatte zwölf Jahre lang das Horbachhaus geführt.

Familie Wagner will die Speisekarte umstellen. Laut Erik Wagner soll es künftig unter anderem Steakvariationen und Spätzle als Beilage geben. Außerdem werde das Angebot an Getränken erweitert. Bei den Öffnungszeiten will die Familie jedoch einen Tag weniger Betrieb. Montag und Dienstag ist künftig geschlossen. Geöffnet ist ansonsten von 9.30 bis 21 Uhr. Warme Küche gibt es nur bis 19 Uhr. Das Haus verfügt im Innern über 30 Sitzplätze mit genügend Abstand und im weitläufigen Biergarten über 118 Plätze.