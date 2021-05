Leon Schröder aus Fischbach arbeitet auf ein großes Ziel hin: die Teilnahme an der U21-Europameisterschaft der Gehörlosenfußballer. An der Mauer der heimischen Scheune übt er sein Passspiel, und er hat einen neuen Trainingspartner.

Als er 16 war, spielte Leon Schröder, damals noch B-Junior beim FK Pirmasens, für die deutsche U18-Nationalmannschaft im Gehörlosenfußball bei der Futsal-Weltmeisterschaft in Thailand. Jetzt bereitet sich der torgefährliche Fischbacher – so weit die Corona-Krise dies zulässt – auf die U21-Europameisterschaft im Gehörlosenfußball vor, die vom 30. Juli bis 8. August im nordhessischen Baunatal ausgetragen werden soll.

Kollege Kalle

Doch derzeit ruht neben Fahrschule und Berufsschule auch der Ball. Wie er das kompensiert? „Ich habe vom Bundestrainer und meinem Trainer beim SC Hauenstein Vorgaben für das tägliche Training bekommen. Und meine Mama hat mir mit ,Kalle’ noch einen neuen Trainingskollegen zur Seite gestellt“, nimmt der 19-Jährige aus Fischbach die ungewohnte Situation mit Humor. „Kalle“ ist sein neuer Hund.

Leon Schröder spielt nicht nur für die A-Junioren des SC Hauenstein in der Verbandsliga, wo Kai Schacker sein Trainer ist, sondern auch für die Herrenmannschaft des GSC (Gehörlosen-Sport-Club) Frankenthal, der sich über die Regionalmeisterschaft im Südwesten gegen Teams aus Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt, Heidelberg und Trier für die deutsche Meisterschaft im Futsal und auf Großfeld qualifizieren kann.

Ohne Implantat

Spielt Schröder für die U19 des SCH, darf er seine Hörprothese, ein „Cochlea-Implantat“, verwenden und kann so an der Welt der Hörenden teilhaben. „Wenn ich aber für eine Gehörlosen-Mannschaft spiele, darf ich das Implantat nicht einsetzen, da Chancengleichheit bestehen muss und viele Spieler diese Hilfe nicht haben und ihnen der Zugang zu der Welt der Hörenden gänzlich verwehrt ist“, informiert Schröder, der nächste Saison in den Hauensteiner Herren-Landesligakader aufrückt.

Neuer Bundestrainer ist erst 24

Im Februar gab es bei den Fußballern im Deutschen Gehörlosen-Sport-Verband einen Wechsel. Shahin-Reza Philipp löste Torben Meyer als Bundestrainer ab. Phillipp ist seit seiner Geburt taub und spielt für den SV Oberachern in der Oberliga Baden-Württemberg. Der erst 24-Jährige aus Baden-Baden hat sich vorgenommen, in fünf Jahren eine Profi-Fußballmannschaft zu trainieren. Zum ersten EM-Vorbereitungslehrgang im März in Saarbrücken waren 24 Spieler nominiert. Mit dabei Kevin Schley aus Martinshöhe und Leon Schröder. „Da war ich schon erleichtert, weil ich mich natürlich auf diesen sportlichen Höhepunkt, eine Europameisterschaft spielen zu dürfen, gefreut habe“, erzählt der Fischbacher. Bald darauf kam aber wegen der Corona-Pandemie die verständliche Absage für Saarbrücken. Schröder: „Noch steht aber der Termin für die Europameisterschaft, und ich versuche, mich dafür auch fitzuhalten.“

Passtraining an Scheunenmauer

Schmunzelnd berichtet er, dass er vom Bundestrainer und von SCH-U19-Coach Schacker das absolut identische Programm für Stabilitätsübungen an die Hand bekam. Mindestens drei Ausdauerläufe pro Woche seien unabdingbar. Und der Ball? „Ich bin in der glücklichen Situation, auf dem Land zu wohnen und kann deshalb auch an der Mauer unserer Scheune das Passspiel trainieren. Sehr gelegen kommt mir jetzt, dass meine Mutter den quirligen ,Kalle’ angeschafft hat. Mit dem jungen Berner-Senn-Mix gehe ich nicht nur spazieren, sondern er liebt es auch, mit mir Fußball zu spielen.“