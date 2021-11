Zehnmal ist Jennifer Vatter vom Schwimmclub Holzland am vergangenen Wochenende bei den deutschen Masters-Kurzbahn-Titelkämpfen in Essen gestartet.

Das große Programm hatte sich die 23-Jährige aus Clausen auferlegt, um in die Mehrkampfwertungen zu kommen. Mit Erfolg: Im großen Mehrkampf (die vier 100-Meter-Strecken plus 200 Meter Lagen) erreichte sie in der Altersklasse ab 20 Jahre den fünften Platz und im kleinen Mehrkampf (die vier 50-Meter-Strecken plus 100 Meter Lagen) Rang sieben.

Kaum Zeit zum Erholen

„Sehr zufrieden“ war die Sportstudentin mit ihren Zeiten über 100 Meter Brust (1:23,76 Minute) und 100 Meter Lagen (1:12,66, neue persönliche Bestmarke). Im Delphinschwimmen, ihrer Stärke, habe sie das Pech gehabt, dass die Erholungszeit zwischen ihren beiden Starts am Samstag „ein bisschen knapp“ gewesen sei. Über 100 Meter Schmetterling landete sie dennoch in 1:10,85 Minute – ebenso wie über 200 Meter Lagen – auf einem respektablen neunten Platz.

Und das alles vor dem Hintergrund, dass Jennifer Vatter seit der Schließung des Heltersberger Freibads im September „nur im öffentlichen Badebetrieb trainieren kann“. Insgesamt waren es 80 Teilnehmerinnen in ihrer Klasse.