Wenn der Balisto-Riegel seinem Namen alle Ehre macht, dann wird mal wieder die CVP-Prinzessin aufgewogen: Auch am Samstag zeigte sich, dass gegen die übermächtige Schwerkraft Dutzender Süßkram-Pakete niemand gewappnet ist. Nicht weiter schlimm, galt es doch im Wasgau-Center in der Bitscher Straße, nach guter Tradition die amtierende Tollität des Pirmasenser Carnevalvereines auf einer Wippe allerlei Naschwerk gegenüberzusetzen. Wie viel Kilo an Bonbons, Riegeln und anderem „Gschnägsl“ investiert werden musste, um Prinzessin Aline I. schweben zu lassen, wurde nicht verraten, aber für eine üppige Ausstattung der Pirmasenser Jecken beim heimischen Umzug am darauf folgenden Tag war gesorgt.

Mit einem Ausschnitt aus seinem tänzerischen Repertoire bedankte sich der CVP für die süße Spende: Tanzmariechen Mara Sieber und Nele Guhl, Tanzmäuse und Garde bescherten den Kunden ein Einkaufserlebnis der besonderen Art.