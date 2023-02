Anfang der 1960er-Jahre haben findige Jungs auf einem ehemaligen Militärgelände auf dem Hausgiebel bei Maßweiler ihre aufwendig organisierten „Dorfolympiaden“ veranstaltet. Man erzählt sich heute noch davon.

Die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner fordert, dass der Bund dem Beispiel des Landes Rheinland-Pfalz folgt und ebenfalls eine Hälfte der kommunalen Altschulden übernimmt.

Die Pirmasenser Feuerwehr hatte am Wochenende zwei größere Einsätze. In Niedersimten brannte ein Mehrfamilienhaus. Außerdem musste sie ein brennendes Postauto löschen.

Seit einigen Monaten ist eine digitale Gratisbörse für Südwestpfälzer online, die etwas zu verschenken haben oder auf der Suche nach etwas gut Erhaltenem sind. Noch hat sich dieses Angebot nicht so richtig herumgesprochen.

Ein Widerspruch vor dem Pirmasenser Stadtrechtsausschuss kann sich rentieren. Der Unternehmer Salvatore Federico hatte gegen einen Grundsteuerbescheid widersprochen, weil er wegen der anfangs nicht zu vermietenden Gebäude auf dem Pirmasenser Helmitin-Gelände einen Teil der Grundsteuer erlassen haben wollte.

Die Prunksitzung der Zweibrücker Fasenachts-Freunde (ZFF) hat am Samstagabend die Kultus-Halle Rimschweiler in ihren Grundfesten erbeben lassen.

Selten kommt man an einen Ort, an dem die Zeit zumindest scheinbar auf angenehme Weise stillsteht. In der Lederhandlung Kirchhöfer im Winzler Viertel in Pirmasens erlebt man genau das.

Der „Sepp vom Hallplatz“ erinnert daran, wie vor allem die Kinder einst mit Vorliebe durch bestimmte Passagen und Durchgänge streiften.

Hat die nachwinterliche Fastenzeit für Sie heute noch eine Bedeutung? In unserer Umfrage wollten wir wissen, wie die Zweibrücker zu diesem Thema stehen.

Die Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ist bereit, den Protestantischen Kindergarten Arche Noah zu übernehmen und den Anbau zu finanzieren. So kann die bis Ende des aktuellen Kindergartenjahres laufende Betriebserlaubnis für die Einrichtung verlängert werden.

Die fatalen Folgen des Erdbebens in der Türkei und Syrien haben die Welt erschüttert. Zwei Schülerinnen aus Pirmasens haben spontan eine Hilfsaktion in ihrer Schule ins Leben gerufen.

Die Zwangspause ist vorbei. Die Narren können endlich wieder feiern. Und das haben sie auch getan. Der CVP lud zur Prunksitzung in die Pirmasenser Festhalle.