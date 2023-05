Hunderte Besucher haben am Samstag den mittlerweile 13. Nardini-Wallfahrtstag des katholischen Pfarramts St. Pirmin besucht. Neben Aktionen auf der Festmeile gab es wieder den Nardiniwein, dessen Erlös einem wohltätigen Zweck zugutekommt.

Der Nardini-Wallfahrtstag findet jährlich zum Gedenken an den Gründer des Ordens der Mallersdorfer Schwestern Paul Josef Nardini statt. Er hat als Pfarrer Mitte des 19. Jahrhundert in Pirmasens gewirkt und sich auf vielfältige Art und Weise sozial engagiert. „Obwohl Nardini nur zehn Jahre hier war, hat er die Not gesehen und ist sie gezielt angegangen“, erläutert Johannes Pioth, der Dekan der katholischen Kirchengemeinde.

Mit rund 400 Besuchern habe der Dekan am Wallfahrtstag gerechnet. Diese Zahl sei über den Tag verteilt in etwa erreicht worden, schätzt Pioth. „Wir sind sehr zufrieden, alle die da waren, hatten einen schönen Tag und es gab viele gute Gespräche“, sagt Pioth. Das Wetter habe ebenfalls mitgespielt.

Dekan: „Nardini ist ein Beispiel für die Nachfolge Jesu“

Der Wallfahrtstag begann um 10 Uhr mit einer Messe. Gepredigt hat dabei Jörg Rubeck, Pfarrer und Dekan aus Germersheim, dem Geburtsort Nardinis. Rubeck macht in seiner Predigt ein Gedankenexperiment: Wie wäre Jesus heute in den Kontakt mit Menschen gekommen? Durch die sozialen Medien vielleicht? Rubeck kommt zu dem Entschluss, dass eine persönliche Begegnung essenziell ist. „Nardini ist ein Beispiel für die Nachfolge Jesu“, verrät Pioth.

Nach dem Gottesdienst ging es auf das Gelände neben der Pirminiuskirche, wo die Blaskapelle Birkenhördt, biblische Geschichten von Pastoralreferent Stefan Schwarzmüller und Impulse aus der Kita St. Josef auf die Gäste warteten. Ende des Wallfahrtstages war um 16 Uhr mit einer feierlichen Vesper in der Kapelle des Nardinihauses, wo sich das Grab von Paul Josef Nardini befindet.

Weinerlös kommt Mallersdorfer Schwestern zugute

Der Nardini-Wallfahrtswein wurde in diesem Jahr vom Weingut Wambsganss aus Landau-Mörzheim bereitgestellt. Eine Flasche des Spätburgunder Weißherbst wurde zu einem Preis von sieben Euro verkauft. „Wir erhalten den Wein etwas billiger vom Weingut und der Erlös kommt den rumänischen Niederlassungen der Mallersdorfer Schwestern zugute“, erzählt Pioth. Auch in den kommenden Wochen könne der Wein noch nach dem Gottesdienst erworben werden. „Es ist ein leichter Sommerwein, also perfekt für die kommende Jahreszeit“, ergänzt der Dekan. Den ganzen Mittag über präsentierten sich zudem verschiedene Institutionen und Organisationen im Innenraum von St. Pirmin, um von ihrer Arbeit zu berichten. Zu den Teilnehmern gehörten beispielsweise die katholische Familienbildungsstätte, der Klosterhof, das Caritas-Zentrum und die Familienbildungsstätte.

Auch Ludwig Heim vom Verein „LuMa Ugandahilfe“ aus Münchweiler stellte sein Projekt vor. „Wir sind zum ersten Mal hier auf dem Wallfahrtstag“, erläutert Heim. An seinem Stand bietet er selbst hergestellte Ölgemälde an. Verkäufe seien ein schöner Nebeneffekt, aber nicht sein Hauptziel auf dem Gedenktag. Mit dem Erlös wird die Kinderkrankenstation in Mugoija in Uganda unterstützt. Der Verein Eine Welt St. Martin Kaiserslautern ist schon seit einigen Jahren bei dem Wallfahrtstag dabei. „Wir wollen die Aktion weiterhin unterstützen“, sagt Vorsitzende Heide Diehl. Der Erlös aus dem Verkauf der Produkte aus Afrika, Asien und Lateinamerika kommt der Partnerpfarrei der Gemeinde in Ruanda zugute.