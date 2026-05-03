Im Mai richtet das katholische Pfarramt St. Pirmin den Nardini-Wallfahrtstag aus. Dieser wird etwas kompakter sein als sonst. Was zu erwarten ist.

Der Gründer des Ordens der Mallersdorfer Schwestern, Paul Josef Nardini, hat Mitte des 19. Jahrhunderts zehn Jahre lang in Pirmasens gewirkt und sich vor Ort auf vielfältige Art sozial engagiert. Zum Gedenken an den Pfarrer wird seit 2010 der Nardini-Wallfahrtstag in der Stadt veranstaltet. „In diesem Jahr gehen wir erstmals neue Wege und richten den Gedenktag kompakter aus. Wir gehen weg vom eigentlichen Wallfahrtsgedanken und hin zu einem Gedenktag, der die Person Nardini noch stärker ins Zentrum rückt“, kündigt Dekan Johannes Pioth an.

Die Gründe dafür seien vielfältig: „Zum einen ist es für uns immer schwerer geworden, einen kompletten Wallfahrtstag von vormittags bis abends zu stemmen, zum anderen haben wir gemerkt, dass der Wallfahrtscharakter über die Jahre nicht erreicht wurde“, erklärt er. Es seien kaum Menschen von außerhalb gekommen, der Zuspruch habe sich vornehmlich auf Pirmasens konzentriert“, so Pioth. Aufgrund der neuen Struktur des Tages rechnet er mit weitaus weniger Besuchern als der sonst üblichen 400 bis 500 Leuten.

Große Palette von Angeboten

Der Wallfahrtstag soll am Samstag, 9. Mai, um 15 Uhr in der Kirche St. Pirmin beginnen. „Von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr wird es dann Arbeitskreise in jeweils zwei Phasen geben“, sagt der Dekan. So gebe es beispielsweise die Möglichkeit, biblische Geschichten zu hören, Wissenswertes über ein Projekt in Uganda zu erfahren, an einer Führung durch das Nardinihaus teilzunehmen oder zusammen zu singen. Die Workshops sollen das Interesse der Besucher an der Wirkung des Geistlichen bis in die heutige Zeit bündeln. Die indische Gemeinschaft lädt zum gemeinsamen Kochen und Essen, während die katholische Familienbildungsstätte aufbauende Herzensworte an die Teilnehmer richtet.

Die Firmlinge wiederum nehmen sich des Themas „Glaube, Mut und Engagement“ im Hinblick auf die Person Nardinis an, erklärt Pastoralreferent Stefan Schwarzmüller. Eine Anmeldung für die Workshops sei nicht erforderlich. Zentral sei dabei allerdings der gegenseitige Austausch der Gäste in der Kirche St. Pirmin bei Kaffee und Kuchen während und nach den Sitzungen der Arbeitskreise. Zum Abschluss erwartet die Teilnehmer laut Schwarzmüller ein Festgottesdienst in der Kirche. „Ab 19.45 Uhr wird es noch ein Konzert des gemischten Chors Simbakira in St. Elisabeth geben“, kündigt der Pastoralreferent an.

Neben dem Verkauf von Nardinibrot und selbstgemachter Marmelade wird es wieder Nardiniwein geben. Dieser stammt 2026 vom Weingut Kästel aus Neustadt/Geinsheim. Der Familienbetrieb, der in vierter Generation geführt wird, bietet anlässlich des Wallfahrtstages drei edle Tropfen an: einen feinherben Riesling, einen Spätburgunder Rosé trocken sowie einen Rotwein der Sorte Regent. Der Erlös des Tages soll erneut der Arbeit der Mallersdorfer Schwestern in Südafrika zugutekommen.