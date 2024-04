Der Nardini-Wallfahrtstag naht. Ein Tag voller Andenken, Feinschmeckerei und Gemeinschaft, der die Erinnerung an die Verdienste eines Mannes ehrt, der nicht nur Pirmasens einst prägte.

Am Samstag, 11. Mai, richtet das katholische Pfarramt St. Pirmin erneut den Nardini-Wallfahrtstag aus, der sich als Gedenktag an den Seligen Paul Josef Nardini schon lange etabliert hat. Neben dem Nardiniwein, dessen Verkaufserlös einem karitativen Zweck zugutekommt, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein buntes Rahmenprogramm.

Der Nardini-Wallfahrtstag findet zum Gedenken an den Gründer des Ordens der Mallersdorfer Schwestern statt, der als Pfarrer Mitte des 19. Jahrhunderts zehn Jahre in Pirmasens gewirkt und sich hier auf vielfältige Art und Weise sozial engagiert hat. Den Tag ins Leben gerufen hat 2010 Johannes Pioth, Dekan der katholischen Kirchengemeinde. Er rechnet am 11. Mai mit 400 bis 500 Besuchern. Dass der Tag gut angenommen werde, habe die Vergangenheit gezeigt.

Brot, Bier und Wein

Der Wallfahrtstag startet samstags um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Pirmin, für den Dekan Michael Paul aus Neustadt als Gastprediger gewonnen werden konnte. Begleitet wird er an diesem Vormittag von Albert Jung an der Orgel. Im Anschluss an den Gottesdienst findet die eigentliche Feier auf dem Festgelände rund um die Pirminiuskirche statt. Zum Programm gehört der Frühschoppen, der von der Blaskapelle Birkenhördt begleitet wird, eine Lesung biblischer Geschichten von Pastoralreferent Stefan Schwarzmüller, Tanzdarbietungen der Heinrich-Kimmle-Stiftung und den Cheerleadern des TVP, ein Liedvortrag des Kinderhorts Nardinihaus sowie erstmals eine Tanzdarbietung der indischen Gemeinschaft in Pirmasens. „Die indische Gemeinschaft ist in Pirmasens am Wachsen, da viele ihrer Mitglieder im Städtischen Krankenhaus arbeiten. Sie stehen mittlerweile in regem Austausch mit unserer Kirchengemeinde und werden am Wallfahrtstag auch zur Verpflegung beitragen“, erläutert Dekan Pioth.

Für den Wallfahrtstag werde auch wieder Nardinibrot gebacken. Neben dem Mallersdorfer Bier vom Fass gibt es beim Wallfahrtstag wieder den Nardiniwein, der in diesem Jahr vom Weingut Brecht aus Weyher in der Pfalz stammt. Winzer Norbert Brecht hat dem katholischen Pfarramt St. Pirmin hierfür einen Portugieser Weißherbst, einen halbtrockenen Riesling sowie einen trockenen Merlot-Rotwein zur Verfügung gestellt. Die Flaschen werden am Wallfahrtstag zu je sieben Euro verkauft. „Der Verkaufserlös wird in diesem Jahr den Mallersdorfer Schwestern zugutekommen, die mit Spenden Hilfsprojekte in Südafrika finanzieren“, kündigt Pioth an. Zum Abschluss des Gedenktags findet ab 16 Uhr eine feierliche Vesper in der Kapelle des Nardinihauses statt.