Der Spendenaufruf des Vereins Nardini-Hilfswerk Pirmasens für die Flutopfer im Ahrtal brachte nach Angaben des Vereins bisher rund 7000 Euro Spendengeld ein. „Wie bereits angekündigt, wurden diese Spendenmittel aus Vereinsmitteln ergänzt und damit auf einen Betrag von 10.000 Euro erhöht“, berichtet der Verein. Die Hälfte der Summe sei an die Pfarreiengemeinschaft Adenauer Land und die andere Hälfte an den Bürgerfonds der Verbandsgemeinde Adenau überwiesen worden. „Beide örtliche Institutionen helfen unmittelbar und unbürokratisch, wenn es auch − so eine Aussage aus der dortigen Verbandsgemeinde − noch immer schwer ist, einen einigermaßen soliden Überblick zu bekommen“, teilt der Verein mit.

Weitere Spenden möglich

Das Nardini-Hilfswerk Pirmasens sammelt weiter Spenden für die Flutopfer: Iban DE80 5426 1700 0005 8285 70 (Konto der Ruanda-Partnerschaft Pirmasens e.V.) bei der VR-Bank Südwestpfalz, Stichwort „Fluthilfe Eifel“. Auf Wunsch wird, wenn auch nicht sofort, eine Spendenbescheinigung ausgestellt; dazu muss die vollständige Anschrift angegeben werden.