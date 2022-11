2015 hat das Landgericht Zweibrücken einen Mann aus Nünschweiler wegen Totschlags verurteilt. Er hatte seine Frau grausam erdrosselt. Die gemeinsamen Kinder wollen nicht mehr seinen Nachnamen tragen. Das wiederum kann der Inhaftierte nicht nachvollziehen.

Für den Leiter des Gesundheitsamtes Südwestpfalz, Heinz-Ulrich Koch, ist Corona vorbei. Er fordert einen Ausstieg aus der Pandemielage und eine Rückkehr zur Normalität.

Weil der Verkauf des Pirmasenser Müllheizkraftwerks Geld in die Kasse des Landkreises spült, wird die Müllabfuhr im Kreis ab 2023 zum Teil deutlich billiger.

Am Sonntag tritt Diakon Vasyl Vasylyshyn in der katholischen Gemeinde Heilig Kreuz in Zweibrücken in einem Gottesdienst sein neues Amt an. Er wird der erste ukrainische Priester im Bistum Speyer sein.

Die Vakanz in der Führung der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist aufgelöst. Als Nachfolger für den zurückgetretenen Thorsten Preyer wurde jetzt Martin Amann aus Bechhofen zum neuen Wehrleiter gewählt.

Rainer Ringeisen, Energieberater bei den Zweibrücker Stadtwerken, hat jede Menge Tipps in petto, mit denen man seine Energiekosten im Haushalt um bis zu ein Viertel senken kann.

Mit einer Geschwindigkeit von 500 Modulen pro Tag wächst das bald größte Solarkraftwerk auf der früheren Ohmbach-Deponie in Pirmasens. Im März soll die Anlage ans Netz gehen.

In Zweibrücker Vororten sollen die Friedhöfe verkleinert werden. RHEINPFALZ-Redakteurin Sigrid Sebald hat dazu eine Meinung.

Bei der Vorbereitung auf einen möglichen Blackout geht es auch um die Einrichtung von Wärmeinseln. Die Ortsbürgermeister von Höhfröschen, Höheischweiler und Petersberg kritisieren, dass Land und Kreis Kosten und Verantwortung auf die Gemeinden abwälzen.