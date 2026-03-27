„Grumbeersupp“ heißt der neue Krimi der Südpfälzer Autorin Gina Greifenstein, den sie vor ausverkauften Haus in der Stadtbücherei Pirmasens vorstellte.

Es ist der mit Spannung erwartete zehnte Fall der Buchreihe um Kriminalkommissarin Paula Stern und ihrem Kollegen Bernd Keeser. Eine Geschichte, die nicht leicht zu verdauen ist, dreht sich doch die Handlung um ein abgeschnittenes Fingerglied, das in einer Kartoffelsuppe aus der Dose einer neuen Suppenmanufaktur in Impflingen stammt.

Die Spezialität hat Paulas Mann im Supermarkt kostenlos erhalten. So kommen Polizistin Stern und ihr Kollege ganz unverhofft zu einem neuen Fall, der recht knifflig erscheint, wie beide in der Gerichtsmedizin erfahren „den Katakomben des Grauens“ wie es die Autorin formuliert. Hier begegnen die Kriminaler den beiden Protagonisten Dr. Knopp und seinem leicht verrückten Assistenten Kellermann mit Lidstrich und schwarzen Fingernägeln unter seinen Gummihandschuhen.

Zur Lesung gibt’s Grumbeersupp

Doch auch in der Suppenmanufaktur, die von der Behörde dicht gemacht wurde, tun sich Rätsel auf. Weshalb kauft eine Person, die Wasser aus Glasflaschen trinkt, noch eine PET-Flasche? Wie Paula und Keeser den Fall lösen, muss das Publikum später im Buch nachlesen.

In Pirmasens servierte Gina Greifenstein erst mal ihre selbst gekochte, sehr würzig riechende Kartoffelsuppe mit Dörrfleischwürfeln und Schmand. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ in der Küche des Carolinensaals verriet die 64-Jährige, dass sie dafür fünf Kilo Grumbeere geschält habe.

Eigentlich wollte die gebürtige Würzburgerin Dolmetscherin werden: „Aber dafür war kein Geld da.“ Also machte die junge Frau zunächst eine Köchinnenlehre und danach eine Ausbildung zur staatlich geprüften Hauswirtschaftsmeisterin. In die Südpfalz kam sie durch ihren zweiten Mann, der in Karlsruhe wohnte.

Kittelschürze und karierte Schlappen

Die Autorin ist nicht nur durch die Krimireihe bekannt, sondern auch für ihren Küchenratgeber „Cucina mortale“ mit spannenden Kurzgeschichten und raffinierten Rezepten sowie dem Back- und Kochbuch „Tödliche Törtchen“. Daraus servierte sie ein „literarisches Honigbrötchen“. Passend zum Dessert, einem Pfälzer Tiramisu, trug Greifenstein als brave Hausfrau mit Kittelschürze und karierten Schlappen die Gedichte „Letzter Hochzeitstag“ und „Bikinifigur“ vor.

Viel Beifall gab es für die Lesung an diesem „mörderischen Abend“ im historischen Carolinensaal, einer ehemaligen Leichenhalle aus dem 19. Jahrhundert, die im klassizistischen Stil erbaut ist. Nun hoffen alle auf den nächsten Fall, den Greifenstein unter dem Arbeitstitel „Blutworschd-Carpaccio“ für den Herbst ankündigt. Es ist die Mischung aus Lokalkolorit und schwarzem Humor, die ihre Fans so fesselt.

Am 11. April in Hauenstein

Am Samstag, 11. April, 19.30 Uhr, liest die Autorin im Bürgerhaus Hauenstein aus ihrem Buch „Fleeschknepp“. Wie Bibliotheksleiterin Ulrike Weil am Rand der Pirmasenser Lesung erklärte, stehen weitere Veranstaltungen zum 125-jährigen Bestehen der Bücherei an. Am 28. April findet ein Abend mit Lyrik und Musik unter dem Motto „’s gibt kä schäner Lännel“ mit Kerstin Bachtler, Claudia Albrecht und Band statt.

Mörderisch wird es am 21. Mai bei einer Lesung mit Monika Geier. Für den 18. September ist eine szenische Lesung „Unsere Seelen bei Nacht“ mit Barbara Auer und Walter Sittler in der Festhalle geplant. Am 30. Oktober gibt es „Böse Märchen“, am 16. Dezember eine Veranstaltung mit Hubertus Meyer-Burckhardt.