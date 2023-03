Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Internationales Software-Unternehmen trifft auf Grundschule: Die Zusammenarbeit zwischen der im Pirmasenser Rheinberger ansässigen Nagarro ES und den Schulen der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben trägt inzwischen Früchte. Im August des vergangenen Jahres haben beide Seiten eine Kooperation vereinbart. Die soll die Grundschulen der Verbandsgemeinde in die digitale Zukunft leiten.

„Wir haben in unseren Reihen viel Wissen, was Netzwerkstrukturen und die Endgeräte angeht“, sagt Matthias Schäfer, Head of Technical Management bei Nagarro ES. Diese „Workplace-Technologien“