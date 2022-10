Der IT-Service-Provider Nagarro ist Finalist beim „Großen Preis des Mittelstands“ der Oskar-Patzelt-Stiftung. Dabei werden Firmen ausgezeichnet, die sich für die Gesellschaft engagieren.

Die Unternehmen sollen sich durch ihren Einsatz für die Gesellschaft als „Garant für Stabilität und Vertrauen“ auszeichnen. Nach Auskunft von Nagarro werden die Firmen beim Wettbewerb nicht nach einzelnen „betriebswirtschaftlichen Kriterien bewertet, sondern in ihrer Gesamtheit als Unternehmen und in ihrer Rolle in der Gesellschaft“. So gehe es um Nachhaltigkeit, Innovationskraft, soziales Engagement und Werteorientierung. In Düsseldorf wurden Ende September 35 der etwa 4500 nominierten Unternehmen ausgezeichnet.

Nagarro mit Sitz im Rheinberger wurde dieses Jahr zum ersten Mal von der Pirmasenser Wirtschaftsförderung nominiert und will mittleren und großen Unternehmen helfen, Geschäftsprozesse mit digitalen Technologien effektiver zu gestalten. „Als Digitalisierer von Unternehmen und Schulen hat Nagarro in den letzten Jahren einen wertvollen Beitrag zur Digitalisierung unserer Region geleistet und ist Mitausrichter des Digitaltags Pirmasens, an dem auch im kommenden Jahr wieder Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die Chancen und Risiken der Digitalisierung diskutieren“, sagt Mark Schlick von der Wirtschaftsförderung Pirmasens.

Nagarro sei ein „großartiges Beispiel für die digitale Transformation und Attraktivität unserer Stadt als Wirtschaftsstandort“, so OB Markus Zwick. Rund 80 neue Arbeitsplätze biete das Unternehmen in der Region. Michael Schmidt, Nagarro-Geschäftsführer in Deutschland, betont, dass der Preis das Unternehmen ermutige, weiterhin soziale Projekte zu unterstützen.