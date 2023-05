Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn es im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken eine Spielerin gibt, die Tore garantiert, dann ist es Nadine Fols. Auch in der abgebrochenen Corona-Saison war die Spielertrainerin des Frauen-Verbandsligisten TuS Heltersberg mit 20 Toren in 15 Partien sehr erfolgreich und belegt in der Liga-Torjägerliste gemeinsam mit Kathrin Becker von Wormatia Worms den ersten Platz.

In der vergangenen (kompletten) Saison erzielte die Ex-Bundesligaspielerin 38 Treffer, in der Saison 2017/18 hatte Fols für den TuS Heltersberg sogar 48 Treffer erzielt und ihre Mannschaft fast