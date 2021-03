Zwei Minibagger wurden in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten benutzt, die damit einen Schaden von etwa 200 Euro angerichtet haben. Dank Satellitentechnik konnte die Firma den Zeitraum genau bestimmen, in dem die Täter aktiv waren.

Die Unbekannten waren in der Nacht zum Sonntag zwischen 23 Uhr und Mitternacht auf dem Forstweg zwischen Hauenstein, Paddelweiher und dem Wanderheim Dicke Eiche unterwegs. Dort waren die Komatsu-Bagger (3,5 bis fünf Tonnen) an einer Baustelle abgestellt gewesen. Mit den Baggerschaufeln wurden die Böschung und eine Warnbake beschädigt, berichtete die Dahner Polizei. Die Bagger blieben unbeschädigt. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Anhand eines satellitengestützten Maschinenüberwachungssystems konnte der Tatzeitraum exakt bestimmt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen: Hinweise an die Telefonnummer 06391/9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de.