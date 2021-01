Der langjährige Vorsitzende des Pirmasenser Kreisverbands vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), Stefan Magin, ist am Dienstagabend im Alter von 58 Jahren verstorben. Magin hatte in den 1990er Jahren den ADFC in Pirmasens gegründet und Aufbauarbeit für die Interessen der Fahrradfahrer in Pirmasens zu einer Zeit geleistet, da Radverkehr in der Stadt noch nicht so angesagt wie heute war. Der Pirmasenser engagierte sich für die ersten Radstreifen in der Stadt und war ein gefragter Ratgeber für die Verwaltung, wenn es beispielsweise um die Realisierung der Radverkehrsbeschilderung ging. Magin war allerdings auch oft unbequem und monierte bei jeder Gelegenheit den seiner Meinung nach zu zögerlichen Ausbau der Radinfrastruktur. Bei der Erstellung des neuen Verkehrsentwicklungsplans war der ADFC-Vorsitzende ebenfalls eingebunden. Beliebt waren lange Jahre die von Magin organisierten Radtouren, die der ADFC in der Region anbot. Der ADFC hat aktuell 86 Mitglieder in Pirmasens.