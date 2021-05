Seit knapp einem Jahr wartet das Damenteam des Ersten Golfclubs Westpfalz (EGW) um die beiden Pirmasenserinnen Katja Müller und Sophie-Charlott Hempel nach ihrem Aufstieg auf die Premiere in der Zweiten Bundesliga. Der Saisonauftakt in diesem Jahr, eigentlich für den 15. Mai anberaumt, fiel schon wieder coronabedingt ins Wasser.

Zunächst sollte der Spieltag beim GC Rheinhessen dann am 29. Mai in Kurzform nachgeholt werden. Doch diese Idee der Deutschen Golf Liga (DGL) ist überholt; die geplante Kurzform – ohne Vierer (einer Art Doppel im Golf) – wurde ad acta gelegt. Stattdessen soll es nun einen echten Nachholtermin am 7./8. August geben, der die Saison abschließt. Indes: Sollte ein Spieltag wegen erhöhter Inzidenzen ganz abgesagt werden müssen, entfällt er endgültig.

Die DGL hofft laut einer Mitteilung allerdings, dass sich die Gefahr der Ausfälle von Spieltagen nach Saisonbeginn wegen der sich abzeichnenden Entspannung der Infektionslage und Lockerungen deutlich verringert. „Alle anderen Spiele sollen regulär stattfinden. Samstags Proberunde, sonntags Einzel und eventuell Vierer, wenn mehr als zwei Haushalte spielen dürfen“, erklärt EGW-Teamkapitän Andrea Pfersdorf aus Pirmasens.

Für die Übernachtungen an den Spieltagen wurde eine endgültige Lösung gefunden. „Erste und Zweite Bundesliga haben vom Deutschen Olympischen Sportbund eine Genehmigung, dass man übernachten darf“, erzählt Pfersdorf. Der GC Neuhof, Ausrichter des zweiten Spieltags am 29./30. Mai, hat bereits grünes Licht für eine Übernachtung gegeben.