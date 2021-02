Pirmasens ist eine von acht Kommunen, die Ende 2019 für das Projekt „Pfälzerwald – SDG-Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz“ ausgewählt wurden. Die beteiligten Städte und Gemeinden im Biosphärenreservat erarbeiten Strategien, die von den Vereinten Nationen vereinbarte Entwicklungsziele auf lokaler Ebene umzusetzen.

Die insgesamt 17 globalen Nachhaltigkeitsziele greifen unterschiedlichste Themen auf. Dazu gehören etwa der Klima- und Artenschutz, Gesundheit, Bildung und die Bekämpfung von Armut und Hunger. Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt ein würdevolles und chancenreiches Leben zu ermöglichen.

Im Rahmen des Modellprojektes hat die Stadt Pirmasens eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit den Nachhaltigkeitszielen und deren Umsetzung vor Ort beschäftigt. Außerdem soll eine maßgeschneiderte kommunale Strategie entwickelt werden. Dazu wurden fünf Handlungsfelder identifiziert, die besonders wichtig erscheinen und mit deren Bearbeitung begonnen werden soll.

Auftakt per Videokonferenz am 25. Februar

Ziel ist es, konkrete Aktionspläne zu definieren, die danach in die Tat umgesetzt werden sollen. Bürgermeister Michael Maas ruft alle Pirmasenser auf, sich aktiv in einer Zukunftswerkstatt einzubringen. Den Auftakt des Beteiligungsprozesses macht ein Workshop, der am Donnerstag, 25. Februar, stattfindet − aufgrund der Corona-Pandemie als Videokonferenz. Beginn ist um 17.30 Uhr. Interessierte erhalten die Einwahldaten per E-Mail. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich: Telefon 06331/842208, E-Mail: michelleeichhorn@pirmasens.de. Weitere Infos im Internet: www.pirmasens.de/nachhaltigkeit.