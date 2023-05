Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch vor Jahren galt: Kein Urlaub ohne Postkarte. Doch wer schreibt im digitalen Zeitalter noch handschriftliche Widmungen? In Pirmasens greifen die Passanten, die wir befragt haben, meist nur noch zu besonderen Anlässen zu Papier und Stift. Bei den meisten ist der letzte handgeschriebene Brief schon eine Weile her.

Der 26 Jahre alte Jonas Vogel hat seinen letzten Brief vor zwei Jahren geschrieben. Damals befand er sich für einige Zeit in Thailand und berichtete seiner Familie von seinem Alltag dort, dem Essen