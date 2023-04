Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heiß, heißer, am heißesten: In den vergangenen Tagen war Schwitzen angesagt. Hoch Yona brachte mit Temperaturen von bis zu 35 Grad die erste Hitzewelle des Jahres − und das ist erst der Anfang des Sommers. Wir haben Passanten in Pirmasens gefragt, wie sie zu Hause und auf der Arbeit cool bleiben.

Klaus Werle mag Temperaturen über 30 Grad überhaupt nicht. „Das ständige Schwitzen ist richtig unangenehm“, findet er, „und dieses Jahr war das ungewöhnlich