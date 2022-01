Die Impfquoten in Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz steigen langsam, aber kontinuierlich an. Besonders deutlich sei der Anstieg bei den sogenannten Booster-Impfungen, teilt die Stadt mit. Einziger Wermutstropfen: Die Nachfrage nach Terminen bei der zentralen Impfstelle auf dem Pirmasenser Messegelände lässt nach. Laut offizieller Statistik (Stichtag: 3. Januar) wurden seit Inbetriebnahme des Zentralen Impfzentrums insgesamt 88.257 Impfungen durchgeführt, davon 40.156 Erst-, 37.418 Zweit- und 10.683 Auffrischungsimpfungen. In Pirmasens liegt die Impfquote der vollständig Geimpften über zwölf Jahren bei knapp 81 Prozent. Eine Erstimpfung haben 82 Prozent erhalten; geboostert sind 45 Prozent.

Im Kreis Südwestpfalz sind knapp 86 Prozent vollständig geimpft; eine erste Impfung haben 80 Prozent erhalten. 60 Prozent sind geboostert. Stadt und Kreis liegen bei den Impfungen damit weiterhin leicht über dem Landesdurchschnitt.

Allerdings bewegt sich die Nachfrage der Erstimpfungen in der Impfstelle unter zehn Prozent. Die Auffrischungsimpfungen stellen den weitaus größeren Anteil dar. Längere Wartezeiten gibt es derzeit kaum.

Impfen ohne Termin

Am Donnerstag, 13. Januar, können sich Kurzentschlossene in Halle 6C der Messe Pirmasens ohne Termin impfen lassen. Die Aktion der Zentralen Impfstelle des Städtischen Krankenhauses läuft von 8 bis 18 Uhr. Durchgeführt werden Erst- und Zweit- sowie Auffrischungsimpfungen.