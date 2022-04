Am Samstag, 7. Mai, richtet das katholische Pfarramt St. Pirmin den Nardini-Wallfahrtstag aus, der sich als Gedenktag für den Seligen Paul Josef Nardini vor der Pandemie bereits etabliert hatte.

Neben dem Nardiniwein, dessen Verkaufserlös einem karitativen Zweck zugutekommt, gibt es auch in diesem Jahr ein buntes Rahmenprogramm und eine Infomeile, bei der sich zahlreiche kirchliche und soziale Einrichtungen präsentieren.

„Unser Wallfahrtstag findet zum Gedenken an den Gründer des Ordens der Mallersdorfer Schwestern statt, der als Pfarrer Mitte des 19. Jahrhunderts zehn Jahre in Pirmasens gewirkt und sich hier auf vielfältige Art und Weise sozial engagiert hat“, erklärt der Dekan der katholischen Kirchengemeinde, Johannes Pioth. Der Initiator des Wallfahrtstages, der das Ganze vor etwas mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen hat, ist froh, die Veranstaltung nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder ausrichten zu können. „Während der Pandemie waren uns nur kleine Gottesdienste möglich, nun wollen wir wieder im größeren Rahmen unseres Seligen gedenken und hoffen auf viele Besucher“, so Pioth weiter.

Cheerleader bieten Tanz und Akrobatik

Der Gedenktag startet an diesem Tag morgens um 9.45 Uhr mit einer Darbietung der Cheerleader des Pirmasenser Turnvereins mitten in der Kirche. „Die Cheerleader werden zum ersten Mal bei uns auftreten und zeigen, dass man Gott auch durch Tanz und Akrobatik lobpreisen kann“, so der Dekan. Um 10 Uhr schließt sich dann der Gottesdienst an, für dessen Predigt Erzbischof Nikola Eterović, Apostolischer Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland, gewonnen werden konnte. „Anschließend findet dann die Feier auf dem Festgelände neben der Pirminiuskirche statt. Wie in den Vorjahren wird zum Frühschoppen die Blaskapelle Birkenhördt aufspielen“, kündigt Pfarrer Pioth weiter an. Neben biblischen Geschichten, die zur Feier am 7. Mai erzählt werden, gibt es laut Pioth auch einen Beitrag der Kita des Nardinihauses. Den Abschluss findet die Gedenkfeier schließlich um 16 Uhr mit einer feierlichen Vesper in der Kapelle des Nardinihauses.

„Wie gewohnt werden sich in diesem Jahr auch zahlreiche Institutionen und Einrichtungen auf unserer Infomeile präsentieren und von ihrer Arbeit berichten, darunter die Familienbildungsstätte Pirmasens, der Horebtreff oder auch das Caritas-Zentrum“, erklärt der Initiator des Nardini-Wallfahrtstages. Hinzu kommt eine Altbrillensammlung zugunsten von Burkina Faso, der Verkauf von Kristallglas durch den deutsch-französischen Kreis sowie ein Eine-Welt-Waren-Verkauf. Während der gesamten Veranstaltung bietet das ausrichtende Pfarramt den Besuchern ebenso die Möglichkeit, das Grab des Seligen in der Nardinikapelle zu besuchen. Der Verkaufserlös des sogenannten Nardiniweins, der seit 2010 für sieben Euro pro Flasche am Gedenktag angeboten wird und von einem Weingut aus der Vorderpfalz stammt, kommt auch 2022 den Ordensschwestern für ihre sozialen Projekte in Rumänien zugute.