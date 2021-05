Die Eisen der Golfer bleiben auch im Teil-Lockdown nicht in der Tasche. Sowohl auf dem Hitscherhof als auch in Waldfischbach ändern sich zwar die Regeln, doch gespielt werden darf weiterhin.

„Wir sind zufrieden.“ Klaus Veith, Vorstandsmitglied des Ersten Golfclubs Westpfalz, ist froh, dass seine Sportart als eine von wenigen auch im November betrieben werden darf. „Wir hatten zuerst noch Bedenken, ob wir spielen dürfen – weil es zuerst hieß, dass alle Sportstätten geschlossen bleiben müssen.“ Entscheidend für die Golf-Erlaubnis ist folgender Passus in der neuesten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz: „Die sportliche Betätigung im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist nur im Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Personen, die dem eigenen Hausstand angehören, zulässig.“

Keine Gäste beim EGW

Die zwischenzeitlich gelockerten Corona-Regelungen auf der EGW-Anlage am Hitscherhof bei Rieschweiler-Mühlbach sind nun aber passé. „Wir haben jetzt wieder die Regeln, die wir zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung im April hatten“, berichtet Veith. Auch sei zurzeit der Platz nur für die EGW-Mitglieder geöffnet. Veith: „Wenn wir keine Gäste haben, verringert sich auch ein Stück weit das Infektionsrisiko. Ohne die Gäste fehlt uns aber ein fünfstelliger Betrag.“

Gastro und Duschen geschlossen

Geschlossen bleiben vorerst wieder Gastronomie, Duschen und Umkleideräume. Einzeltraining mit den Golflehrern ist weiter erlaubt, Übungseinheiten in Gruppen sind wieder verboten. Golfcars dürfen nur von einer Person genutzt werden, im Familienverbund auch zu zweit. Weiter geöffnet bleibt der Golfshop, da dieser unter die Bestimmungen des Einzelhandels fällt.

Auf dem Hitscherhof dürfen nun alle zwölf Minuten zwei Golfer in einem Flight starten. Innerhalb von Familien darf auch in Vierergruppen gespielt werden. „Um etwa 15.30 Uhr kann man, wenn man schnell unterwegs ist, noch eine Neun-Loch-Runde spielen“, zeigt Veith auf, dass sich das Zeitfenster wegen der nun früher einbrechenden Dunkelheit gegenüber dem Frühjahr und Sommer doch erheblich verkleinert hat. „Derzeit haben wir aber noch keine Probleme mit zu vielen Reservierungen.“

55 Hektar sollten reichen

Auf dem Golfplatz Pfälzerwald in Waldfischbach-Burgalben sind im Gegensatz zum Hitscherhof „aktuell Gäste erlaubt“, wie Club-Manager Tobias Leonhard informiert. „Die Mitglieder haben aber ein Vorrecht bei der Buchung und dürfen vor den Gästen reservieren.“ Gespielt wird in im Abstand von zehn Minuten. „Die Spieler sollen erst kurz vor Beginn ihrer Spielrunde kommen und danach die Anlage sofort verlassen“, sagt Leonhard. Das Einhalten des Mindestabstands sei auf einem Golfplatz naturgemäß überhaupt kein Problem: „Die Spieler verteilen sich auf unseren 55 Hektar doch ganz gut.“

Nebensaison

Der Zeitpunkt des Teil-Lockdowns kommt für die Golfer nicht zur Unzeit. „Der Betrieb bei uns ist heruntergefahren. Wir sind in der Nebensaison und haben keine vollständige Auslastung. Der Unterschied zum ersten Lockdown ist, dass wir jetzt aus einem Golf-Sommer kommen. Beim letzten mal war erst der Winter vorbei“, erläutert der Club-Manager.

In Bitsch geht gar nichts

Jenseits der Landesgrenze sieht es derweil nicht so rosig für Golfer aus. Dem Golfclub in Bitsch ist es wie allen anderen französischen Golfclubs bis 1. Dezember untersagt, seine auch von vielen Deutschen genutzte Anlage zu öffnen.