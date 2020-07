Am Montag werden die Stadtwerke die Fahrbahn in der Schäferstraße reparieren, die wegen eines Wasserschadens auf zwei Spuren aufgerissen werden musste. Ab Dienstag kann der Verkehr dann wieder auf zwei Spuren fahren und die dritte, bislang freie Fahrspur wird aufgerissen, wie Volker Weiland, Abteilungsleiter Netzbetrieb bei den Stadtwerken erläuterte. Am 28. Juni war eine Wasserleitung geplatzt. Da es sich laut Weiland um eine Hochdruckleitung mit zwölf Bar Wasserdruck handelte, sei bei dem Rohrbruch gleich eine große Menge Wasser ausgetreten und habe die Fahrbahn massiv unterspült.