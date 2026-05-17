Drei Jahre nach dem Großbrand bei Rodalben zeigt sich, wie die Baumarten mit dem Feuer zurechtgekommen sind. Einigen gelang das besser als anderen.

Vor drei Jahren, im Juni 2023, brannte der Wald bei Rodalben. Entlang der Bärenhalde schlugen die Flammen meterhoch, das Feuer breitete sich auf einer Fläche von rund drei Hektar aus. Das betroffene Gebiet ist von der Straße aus gut zu erkennen, derzeit leuchten die gelben Blüten der Ginsterbüsche, die den Steilhang bewachsen haben.

Der untere Hang ist nach dem Brand baumfrei, hier brannten die Bäume bis in die Kronen. Weiter oben schlugen die Flammen nicht so hoch. Dort haben Bäume überlebt. Foto: Julia Luttenberger

Die Brandstelle lässt sich in zwei Abschnitte einteilen, erzählt Jens Herzog, der beim Forstamt Westrich für das Revier Rodalben zuständig ist. Im unteren Bereich, der von der Straße den Hang hoch bis zu einem Wirtschaftsweg verläuft, brannten die Bäume bis in die Kronen hinein. Das habe kein Baum überlebt, nach dem Brand seien die Stämme alle gefällt worden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die Brandspuren sind an den Stämmen deutlich zu sehen. Foto: Julia Luttenberger

In diesem Bereich hätten zur Hälfte Nadel-, zur Hälfte Laubbäume gestanden, erzählt Herzog. Douglasien, Kiefern, Buchen, Eichen und Birken gab es dort. Ein Nadelbaum brenne tendenziell schneller als ein Laubbaum, erklärt der Revierleiter. Laubbäume speicherten mehr Wasser und enthielten keine flammbaren Harze, wie es bei Nadelbäumen der Fall ist.

Direkt nach dem Brand trieben alle Bäume noch mal aus – das ist heute anders. Foto: Julia Luttenberger

Douglasien und Lärchen überstanden Bodenbrand

Doch weiter oben, auf einer geschätzten Fläche von einem Hektar, schlugen die Flammen nicht ganz so hoch. Die Spuren sind an den Bäumen noch deutlich zu erkennen. Die Rinde ist bis auf eine Höhe von rund 2,5 Metern mit einer schwarzen Schicht überzogen. In diesem Bereich – weit weg von der Straße –, hat das Forstamt die Bäume stehen lassen, die dem Bodenbrand ausgesetzt waren.

Die Kronen der Brandbäume treiben wieder aus. Foto: Julia Luttenberger

Direkt nach dem Brand seien alle Blätter und Nadeln abgestorben und abgefallen, erinnert sich Herzog. „Da dachte ich, dass alle Bäume tot sind.“ Einige Zeit später hätten alle betroffenen Bäume neu ausgetrieben und in vollem Grün dagestanden. Offenbar hatten sie ihre letzten Kraftreserven mobilisiert und alles, was an Wasser und Nährstoffen noch da war, in die Produktion neuer Nadeln oder Blätter gesteckt. Doch auch dieser Zustand hielt nicht lange an.

Auf dem Hang entlang der Bärenhalde blüht der Ginster. Foto: Julia Luttenberger

Jetzt, nach drei Jahren, kann der Revierleiter sehen, wie sich der Bodenbrand auf die Baumarten ausgewirkt hat. Vor allem die Douglasien und die Lärchen haben das Feuer letztlich relativ gut überstanden. Beide Baumarten bilden eine besonders grobe Borke aus. Dadurch entstehe eine Art Puffer zwischen der Borke und dem Inneren des Baumes, die Nährstoffbahnen seien besser geschützt. Einen Kronenbrand überstehen auch diese Baumarten nicht, doch mit dem Bodenfeuer seien gerade die älteren Exemplare relativ gut klar gekommen. Die Douglasie stamme ursprünglich aus dem westlichen Nordamerika, dort seien Waldbrände Teil des Ökosystems, erklärt Herzog.

Die Naturverjüngung hat schon begonnen, hier ein Bergahorn. Foto: Julia Luttenberger

Buche erging es gar nicht gut

Ganz anders erging es der Buche, deren Rinde durch die starke Hitzeentwicklung aufgeplatzt ist: Das Wasser im Baum habe gekocht, das Gas habe entweichen müssen und dabei die Rinde aufgerissen. Nur sehr wenige Buchen haben das Feuer überlebt. Die Eiche sei halbwegs gut damit klar gekommen, wobei es immer noch sein könne, dass weitere Bäume absterben.

Der Boden wird von Sträuchern bewachsen. Foto: Julia Luttenberger

Die Brandschneise, die die Feuerwehr damals im Wald angelegt hatte, ist kaum noch zu sehen. Dort waren alles Laub und Reisig auf dem Boden entfernt worden, um das Feuer daran zu hindern, sich weiter auszubreiten. Der Brand hat einen sehr lichten Wald hinterlassen, in dem sich schnell krautige Pflanzen wie Ginster, Farne, Brombeeren, Gräser und Himbeeren ausgebreitet haben. Herzog geht davon aus, dass mit der Zeit eine höhere Strauchstruktur entstehen wird, die gut für Vögel und Insekten ist.

Das Totholz bleibt im Wald, um ihn mit Nährstoffen zu versorgen. Foto: Julia Luttenberger

Für Vögel böten sich sehr gute Brutmöglichkeiten, beispielsweise für verschiedene Spechtsorten. Das Nahrungsangebot sei auch sehr vielfältig. Die abgestorbenen Bäume stehen und liegen im Wald, das Totholz sei ökologisch eine gute Sache, betont Herzog. Das abgestorbene Nadelholz sei gleich für mehrere Ameisenarten attraktiv. Richtig wohl fühlen sich die Eidechsen, die den Hang unterhalb des Waldstückes für sich entdeckt haben und sich auf den warmen Felsen sonnen.

Naturverjüngung in der Fläche

Nach und nach werde sich die Fläche verjüngen, der erste Bergahorn treibt schon grüne Blätter aus, auch Keimlinge von Lärchen hat Herzog gesehen. Für diese Pionierbaumart herrschen gute Bedingungen, es gibt viel Licht. Auch Buche und Eiche werden sich vermutlich wieder etablieren und so wachse die nächste Waldgeneration als Mischwald heran.

Von manchen Bäumen sind nur noch Stümpfe geblieben. Foto: Julia Luttenberger

Der Klimawandel mache es für den Forst unabdingbar, sich mit der Gefahr von Waldbränden auseinanderzusetzen, betont Herzog. Seit dem Brand entlang der Bärenhalde habe das Forstamt die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr intensiviert, stelle Flächen, gerade auch im steileren Gelände, für Übungen zur Verfügung.