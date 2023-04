Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Montag einen 35-jährigen Mann zu einer Geldstrafe von 65 Tagessätzen à zehn Euro, also zu 650 Euro. Außerdem darf ihm die Führerscheinstelle erst nach Ablauf von sechs Monaten eine Fahrerlaubnis erteilen.

Bei einem Wechsel der Fahrspur war der 35-Jährige am 13. Mai in einen Autounfall verwickelt worden. Er habe keine Schuld an dem Unfall, betonte er mehrfach über einen Dolmetscher.