Zu einer nicht alltäglichen Verfolgungsjagd kam es in der Nacht zum Freitag in Pirmasens.

Gegen 0.15 Uhr wollte die Polizei einer Mitteilung zufolge in der Innenstadt einen Peugeot kontrollieren. Der Fahrer habe jedoch die Anhaltesignale und das Blaulicht missachtet. Außerdem habe er versucht, den Polizeikräften zu entkommen. Die Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit ging den Angaben zufolge quer durch Pirmasens. In der Poissystraße habe der Mann sein Auto schließlich abgestellt und floh zu Fuß vor der Polizei. Die Beamten nahmen den Mann im Berliner Ring fest. Dort habe er in einem Gebüsch kauernd festgenommen werden. Der Festnahme widersetzte er sich allerdings lau Polizei vehement, so dass der Einsatz des Elektroimpulsgerätes angedroht wurde. Auch das brachte ihn nicht zur Vernunft.

Der Taser wurde daraufhin im Kontaktmodus eingesetzt. Wie sich herausstellte, handelt es sich um einen 43-jährigen Mann aus Pirmasens ohne Führerschein. Er hatte laut Polizei zwar einen dabei. Der allerdings gehörte seiner Lebensgefährtin. Dieser Führerschein wurde einbehalten, da er zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln wurde ebenfalls aufgefunden. Eine Blutprobe wurde entnommen, da drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden und somit der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen bestand. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Den Mann erwartet nun „ein ganzer Katalog an Strafverfahren“, schreibt die Polizei.