Am Mittwochmorgen krachte es in der Hauptstraße in Münchweiler gegenüber der Arztpraxis. Wie die Polizei berichtete, wurde zwischen 9 und 9.30 Uhr ein am rechten Straßenrand gegenüber der Arztpraxis geparkter roter Renault Clio bei einem Unfall beschädigt. Der Verursacher ist aber davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dem Schadensbild nach handelt es sich bei dem Verursacherauto um ein blaues Fahrzeug. Den Schaden am Renault Clio schätzt die Polizei auf 3500 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei Waldfischbach-Burgalben, Telefon 06333 9270, melden.