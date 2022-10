Bewohner der Hackmesserseite mussten am Samstagnachmittag einen Umweg in Kauf nehmen, wenn sie aus Pirmasens nach Hause oder nach Pirmasens fahren wollten. Am frühen Nachmittag waren auf der L484 kurz hinter Obersimten auf der Strecke nach Niedersimten zwei Autos zusammengestoßen, informierte die Polizei über den Kurzmitteilungsdienst Twitter. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge blieb die Strecke rund drei Stunden gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ob und wie viele Verletzte es gab und wie hoch der Schaden war, hat die Polizei noch nicht mitgeteilt.