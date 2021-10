Fast ein Jahr ist es her, dass zwei Mädchen bei einem Brand im Winzler Viertel ums Leben kamen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Hauseigentümer erhoben. Der Mann muss sich wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen und fahrlässiger Brandstiftung vor dem Pirmasenser Amtsgericht verantworten.

Der Eigentümer hatte das Anwesen 2018 gekauft und Anfang Juli 2020 einen Mietvertrag mit den Eltern der bei dem Brand ums Leben gekommenen fünf- und siebenjährigen Mädchen geschlossen. Nach den Ermittlungen und den Ausführungen des Sachverständigen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich der Vermieter nicht um das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit von Rauchwarnmeldern gekümmert habe. Insbesondere habe er im Treppenhaus und Obergeschoss keinen Rauchwarnmelder anbringen lassen. Er habe auch nichts dagegen unternommen, dass die Flurbeleuchtung dauerhaft eingeschaltet war. In der Nacht vom 5. auf den 6. November sei es aufgrund eines Defekts der Elektrik im Zählerschrank, der auf die dauerhaft eingeschaltete Flurbeleuchtung zurückzuführen war, zum Brand des Treppenhauses gekommen. Der dort fehlende Rauchmelder habe zu einer derart späten Entdeckung des Brandes geführt, dass zwei Mädchen nicht mehr gerettet werden konnten. Der Tod der beiden verstorbenen Kinder hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei ordnungsgemäßer Anbringung von Rauchwarnmeldern und der Reparatur der Flurbeleuchtung verhindert werden können, so die Staatsanwaltschaft. Das Amtsgericht hat nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.