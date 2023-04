Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heftig kritisiert worden sind die Beamten, die am Sonntag in Pirmasens einen Mann mit gleich mehreren Stromstößen niederstreckten. Doch ihr Vorgesetzter bekräftigt: Sie haben alles richtig gemacht. Ermittelt wird jetzt trotzdem – aber gegen Zuschauer.

Besonders schmerzhaft sind die Stromstöße eines Tasers, wenn der Apparat so wie am Sonntag in Pirmasens verwendet wird: Da haben ihn Beamte direkt auf den Körper eines Mannes aufgesetzt