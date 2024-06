Von einem Mann, der eine 42-jährige Frau am vergangenen Samstag, 22. Juni, in der Wasgauhütte in Schwanheim geschlagen hat, berichtet die Polizei am Dienstag. Gegen 1.20 Uhr in der Früh habe der bislang unbekannte Mann die 42-Jährige zuerst am Hals gepackt und habe ihr dann mit der Faust auf die Lippe geschlagen. Durch den Schlag brach ein Zahn ab. Laut Polizeibericht ist der Körperverletzung ein verbaler Disput vorausgegangen. Der Täter habe sich dann in Begleitung von zwei Männern und zwei Frauen von der Hütte entfernt. Er sei etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 175 bis 185 Zentimeter groß. Er hat einen roten Bart und trug in der Nacht auf Samstag dunkle Kleidung. Die beiden männlichen Begleiter seien Ende 20, die Damen eher Anfang 20 Jahre alt gewesen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Dahn entgegen per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder Telefon (06391 9160).