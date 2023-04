Bei einer Kontrolle auf dem Schloßplatz hat die Polizei offensichtlich einen guten Riecher bewiesen. Pirmasenser Beamte machten am Donnerstagabend zwei junge Männer dingfest. Sie stehen in Verdacht, Ende März im Stadtgebiet am helllichten Tag einen Raubüberfall auf einen 17-Jährigen verübt zu haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war am vergangenen Donnerstagabend eine größere Personengruppe an den Schloßtreppen einer polizeilichen Kontrolle unterzogen worden. Dabei stach den Beamten unter den jungen Männern einer ins Auge, der eine auffällige Jacke trug. Eine solche Jacke war am 30. März einem Pirmasenser bei einem bewaffneten Überfall geraubt worden. An jenem Freitag war der 17-jährige in der Landauer Straße von zwei jungen Männern mit einem Messer und einem Schlagring bedroht und dazu gezwungen worden, seine Jacke und einen hochwertigen Musikempfänger herauszurücken.

Bei Wohnungsdurchsuchung fündig geworden

Bei der Durchsuchung des Jackenträgers fand sich nach Polizeiangaben ein Gegenstand, der bei einer weiteren Straftat erbeutet worden sein könnte. Was die Beamten auf dem Schloßplatz herausfanden, reichte der Staatsanwaltschaft aus, um sogleich einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken.

Die Polizei durchsuchte die Wohnungen des 19-Jährigen und eines 16 Jahre alten Begleiters. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt, die möglicherweise aus weiteren Straftaten stammen, so die Polizei.

19-Jähriger wegen Fluchtgefahr hinter Gittern

Gegen den 19-Jährigen hat inzwischen ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Bei dem Verdächtigen bestehe Gefahr, dass er sich durch Flucht der Strafverfolgung entzieht. Der Mann sitzt jetzt in einer Jugendstrafanstalt.