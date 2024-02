Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann forderte am Montag vor der sechsten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken wegen eines Raubüberfalles am 20. Juli 2023 in der Pirmasenser Luisenstraße sechseinhalb Jahre Haft für den 26-jährigen Angeklagten. Das Urteil soll am Mittwoch fallen.

Goldmann ist nach der Beweisaufnahme überzeugt, dass der 26-Jährige, ein namentlich bekannter, zweiter Täter und mindestens zwei weitere Männer an diesem Abend gegen 22 Uhr nach einem gemeinsam gefassten Tatplan das 27-jährige Opfer körperlich angegriffen haben, als es im Begriff war, in sein Auto einzusteigen. Sie hätten den Mann mit einer Machete ähnlichen Waffe auf den Kopf und den Körper geschlagen und mit einer Pistole bedroht. „Sie haben die Situation ausgenutzt und sind mit dem Geldbeutel mit 200 Euro und dem Handy des Opfers geflüchtet“, sagte Goldmann. Am nächsten Morgen hat der Angeklagte im Zweibrücker Outlet zwei Sporthosen und eine Jogginghose für 200 Euro gestohlen. „Ich habe nichts, was zu seinen Gunsten spricht. Er nutzt alle armen Menschen in ihrer Not aus, er benutzt falsche Namen, er ist seit Jahren ausreisepflichtig“, betonte Goldmann.

„Er nutzt das System aus“

Er habe gesagt, er hätte ein Alkohol- und Drogenproblem. Laut Psychiaterin gebe es hierauf kein Hinweise. „Er nutzt das System für seine eigenen Zwecke aus. Er hat auf Kosten seiner Freundin, mit der er ein gemeinsames Kind hat, gelebt. Er hat nichts geschafft. Er hat keinen Respekt vor Respektspersonen. Er steht unter laufender Bewährung“, warf ihm die Oberstaatsanwältin vor. Alleine für den schweren Raub sieht der Gesetzgeber eine Mindeststrafe von fünf Jahren vor. Ihre Forderung: sechseinhalb Jahre Gesamtfreiheitsstrafe. „Dass es sich bei dem Opfer um ein zufälliges Opfer handelt, glaube ich nicht“, betonte Goldmann.

Verteidiger Max Kampschulte kritisiert die polizeiliche Vernehmungen des Angeklagten. Es sei kein Dolmetscher hinzugezogen worden. Der Tatbeitrag seines Schützlings lasse Zweifel übrig. „Wer hat mit der Waffe – der Machete – dem Opfer auf den Kopf geschlagen? Die Waffe wurde nicht lebensgefährdend eingesetzt“, so Kampschulte. Und: „So ganz unbekannt waren sie sich nicht. Handelte es sich hierbei um Geschäfte, die noch offen standen?“ Beim Opfer habe man nichts gefunden, fügte er hinzu. Kampschulte geht bei seinem Mandanten von „minder schwerem Fall“ aus. Er forderte dafür „ein mildes und gerechtes Urteil“. Das Urteil soll am Mittwoch um 11 Uhr gefällt werden.

Identitätsschwindel

Am Montag erschien ein Landsmann des Angeklagten vor Gericht. Bei ihm soll es sich um den zweiten Schläger handeln. Er sitzt in Untersuchungshaft und soll sich im April verantworten. Der Vorsitzende Richter, Andreas Herzog, belehrte ihn über die Wahrheitspflicht als Zeuge vor Gericht. Und prompt steht er in Verdacht, über seine Identität nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Die Oberstaatsanwältin überführte ihn. Er habe eine Urkunde aus dem Jahr 2021 seines Heimatlandes Marokko benutzt, die ihn fünf Jahre jünger werden lässt. „Da waren sie doch gar nicht in Marokko, sondern hier in Deutschland“, sagte Goldmann. Der Zeuge bestätigte dies und erklärte, dass er absichtlich diese Urkunde auf das Geburtsjahr 2003 durch eine Bekannte in Marokko habe eintragen lassen. Vor dem Gericht erklärte er, 1998 geboren zu sein.