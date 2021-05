Nach einer gefährlichen Körperverletzung am vergangenen Sonntag zwischen 20 und 21 Uhr sucht die Polizei einen Mann namens Dennis, wie sie am Freitag mitteilte. Dieser Mann soll etwa 30 Jahre alt sein, 1,80 Meter groß, blonde, kurze Haare, er trägt laut Beschreibung meist eine Baseballmütze und ist oft im Bereich der Pirmasenser Fußgängerzone und des Kaufland-Marktes unterwegs.

Mann mit „zerknirschtem Gesicht“ dabei

Wie die Polizei mitteilt, soll er einen 36-jährigen Mann in dessen Wohnung in der Horebstraße verprügelt und getreten haben. Die Polizei berichtet, das Duo und ein weiterer Mann hätten zuvor „dem Alkohol zugesprochen“. „Anschließend verließ der Täter die Wohnung in Begleitung des dritten Mannes, bei dem es sich möglicherweise um einen Bulgaren handeln soll, älter als 30 Jahre, mit ,zerknirschtem Gesicht’“, wie die Polizei weiter mitteilt. Das 36-jährige Opfer erlitt „nicht unerhebliche Verletzungen an Kopf und Körper“. Kontakt zur Polizei: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.