Als der Krieg das Leben der Menschen in Deutschland bestimmte, war Karl Matheis Pfarrer in Fehrbach. Ein Platz in dem Pirmasenser Stadtteil ist nach ihm benannt. Matheis übte außerdem ein Amt aus, das ihm überhaupt nicht lag.

Karl Matheis ist der Namensgeber des Platzes in Fehrbach, wo sich heute Kindergarten, Schule und die Sportstätte der Billardfreunde gegenüberstehen. Er war Pfarrer und wirkte von 1933 bis 1952