Das kürzlich von Peta veröffentlichte Video, das die Misshandlung eines Welpen belegen soll, sorgte für viele Reaktionen – besonders beim Kreisveterinäramt. Rund 700 E-Mails zu diesem Thema stellten die Verwaltung vor Herausforderungen.

Am 16. September veröffentlichte die Tierschutzorganisation Peta ein Video, in dem ein Kind zu sehen ist, das nach einem Welpen tritt. Die Aufnahmen sollen Anfang September in Pirmasens entstanden sein. Die Tierschützer sahen darin den Beweis für einen Fall von Tierquälerei und kontaktierten das Kreisveterinäramt sowie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Mit der Veröffentlichung des Videos rief Peta dazu auf, das Kreisveterinäramt Südwestpfalz, das auch für die Stadt Pirmasens zuständig ist, zu kontaktieren. Daraus resultierte eine Flut von Nachrichten, wie Thorsten Höh, Pressesprecher der Kreisverwaltung, gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt.

