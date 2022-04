Am Samstag gegen 21.30 Uhr rief eine Frau die Polizei zu einer Wohnung in die Bitscher Straße in Pirmasens. Bei einer Meinungsverschiedenheit sie ihr Lebensgefährte verletzt worden. Die Polizei rückte mit dem Rettungsdienst an und traf auf einen 35-jährigen Mann der eine blutende kleinere Platzwunde am Hinterkopf und Prellungen im Gesicht hatte. Die Freundin des Mannes berichtete, dass der 35-Jährige am Abend Meinungsverschiedenheit mit einem 27-jährigen Bekannten hatte. Der jüngere Mann sei dann in die Bitscher Straße gekommen, habe die Wohnungstür eingetreten, dem 35-Jährigen einen Kopfstoß verpasst und ihn mit Faustschlägen malträtiert, ehe er floh. Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos, teilte die Polizei mit.