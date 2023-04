Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Christine Landau-Huber aus Rodalben haben wir am Exerzierplatz auf dem Wochenmarkt getroffen. In unserem Spontaninterview hat sie Tanja Daub verraten, was sie aus den Lebensmitteln zaubert, die sie gekauft hat, und warum sie sich an freien Tagen gerne und oft an der frischen Luft aufhält.

Frau Landau-Huber, trifft man Sie öfter hier?

Ja, wir kommen immer mal wieder her, weil wir hier ganz frische Ware bekommen.

Gibt es in Rodalben keinen Wochenmarkt?

Doch,