Die Ermittler versuchen nach wie vor die näheren Umstände des Todes einer jungen Frau zu klären. Sie stammte aus Afghanistan und lebte in Pirmasens. Ihre Leiche wurde am Montag in Worms gefunden. Nach Informationen der RHEINPFALZ war nicht nur ihr Vater polizeibekannt, sondern auch sie selbst. Während gegen den Vater Verfahren wegen Körperverletzung sowie Vergehen nach dem Gewaltschutzgesetz laufen, soll seine Tochter mit Drogen zu tun gehabt haben.

