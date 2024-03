Zwei Männer dürfen in den nächsten drei Monaten die Innenstadt von Pirmasens nicht betreten. Wie die Polizei mitteilt, sind sie als Hauptakteure der Auseinandersetzungen in der Fußgängerzone und auf dem Exerzierplatz in den vergangenen Wochen erkannt worden. Es war zu Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Personengruppen gekommen, teils waren auch Messer im Spiel. In einem weiteren Fall hat ein Mann in der Fußgängerzone randaliert.

Die Betretungsverbote seien aus präventiven Gründen ausgesprochen worden, informiert die Polizei. Wer gegen ein solches Verbot verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen, die von Geldbußen bis zu vorübergehender Festnahme reichen können. „Die Betreffenden sollen wissen, dass sie für ihre Taten auch die Konsequenzen tragen müssen“, schreibt die Polizei.