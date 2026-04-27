Die Mutter des Hundebesitzers, dessen Tiere einen kleinen Mischlingshund am 20. Februar angegriffen hatten, wehrt sich gegen die Aussage, wonach die drei Hunde in der Vergangenheit bereits zweimal in Beißvorfälle verwickelt gewesen waren – mehrere Zeugen hatten dies behauptet. Die von den Zeugen angeführten Vorfälle seien von einem anderen Schäferhundetrio verursacht worden, so die Mutter des Hundehalters.

Die Tiere des Sohnes hatten sich beim Gassigehen losgerissen und auf den kleinen Mischling gestürzt. Dabei haben laut der Mutter nur zwei der drei Hunde zugebissen. Der dritte Hund habe sich rausgehalten. Derzeit prüft das Ordnungsamt, ob die Tiere als gefährliche Hunde eingestuft werden müssen. Eine Maulkorbpflicht beim Gassigehen ist schon erlassen worden.