Es wurde sprichwörtlich gerungen bei der Wiederholung der Jahreshauptversammlung des Ringersportclubs (RSC) Fehrbach. Einen Schultersieg im Kampf um Positionen, Ämter und Vorstellungen konnte allerdings niemand verzeichnen.

Dieter Bockmayer, der seit 32 Jahren den „zweitgrößten Ringerverein“ in der Pfalz führt, wurde am Dienstag Abend in der Mehrzweckhalle in Fehrbach von der mit 76 Mitgliedern üppig