Am Samstag gegen 20 Uhr ereignete sich nach Angaben der Polizei in einem Einkaufsmarkt in der Teichstraße ein Wechselgeldbetrug. Ein bisher unbekannter Mann wollte bei der 31-jährigen Kassiererin 400 Euro in größere Scheine wechseln lassen. Plötzlich verlangte der Mann die ursprüngliche Stückelung der 400 Euro wieder zurück, was die Kassiererin auch tat. Bei der späteren Kontrolle der Kasse stellte sie jedoch fest, dass 150 Euro in 50 Euro-Scheinen aus der Kasse fehlten, die der Mann vermutlich während des Geldwechselvorganges eingesteckt hat.